"Тільку ві Львові": до фільму "Шляхетні волоцюги" зняли музичний кліп
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Кінокомпанія "Ганзафільм" і гурт "Брати Гадюкіни" презентували музичний кліп "Тільку ві Львові", який був знятий спеціально до фільму "Шляхетні волоцюги". Про це у Facebook повідомляє Держкіно, передає УНН.
Так, прем'єра кліпу відбулась сьогодні, 18 квітня, у кінотеатрі "Жовтень".
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про надання додаткових 500 млн грн підтримки на виробництво кінопродукції в Україні. За словами міністра культури Євгена Нищука, який представив відповідне рішення, обсяг виділених на кінематографію коштів з держбюджету зростає щороку. У 2018 році ця сума складає 1 млрд гривень, при тому, що у 2014 році було виділено 25 млн гривень, у 2017 році – 500 млн гривень.