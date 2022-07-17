Только начали видеть "розовые" сны: ВСУ ударили по базе оккупантов в Алчевске
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинские военные нанесли ракетный удар по троллейбусному депо в Алчевске Луганской области, где была расположена база российских оккупантов. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, информирует УНН.
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"ВСУ нанесли ракетный удар точно по троллейбусному депо в Алчевске. По информации местных источников, именно в троллейбусном депо в Алчевске размещался личный состав оккупантов. Ракетка прилетела как раз когда бухие "освободители" под утро улеглись и только начали видеть розовые сны", – говорится в сообщении.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 38 300 оккупантов.