Тільки почали бачити "рожеві" сни: ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську

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"ЗСУ завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракетка прилетіла якраз коли бухі "асвабадітєлі" під ранок повлягалися і тільки почали бачити рожеві сни", – ідеься у повідомленні.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 38 300 окупантів.