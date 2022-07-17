Тільки почали бачити "рожеві" сни: ЗСУ вдарили по базі окупантів в Алчевську
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Українські військові завдали ракетного удару по тролейбусному депо в Алчевську Луганської області, де була розташована база російських окупантів. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує УНН.
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"ЗСУ завдали ракетного удару точно по тролейбусному депо в Алчевську. За інформацією місцевих джерел, саме у тролейбусному депо в Алчевську розміщувався особовий склад окупантів. Ракетка прилетіла якраз коли бухі "асвабадітєлі" під ранок повлягалися і тільки почали бачити рожеві сни", – ідеься у повідомленні.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 38 300 окупантів.