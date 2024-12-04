TikTok удалил сети аккаунтов, которые незаконно продвигали кандидатов в президенты Румынии

Соцсеть TikTok удалила несколько сетей аккаунтов, которые незаконно продвигали кандидатов на пост президента Румынии, пишет УНН со ссылкой на News Maker.

Детали

На обвинения во вмешательстве в выборах в Румынии, представители платформы Tik Tok никак не ответили, однако удалили несколько сетей аккаунтов, которые были к этому причастны.

Одна из сетей продвигала Келина Джорджсеку и состояла из 78 аккаунтов и 1781 подписчиков. Другая сеть продвигала Мирчу Джоане и состояла из 12 аккаунтов.

Это были очень маленькие сети, направленные на румынскую аудиторию - сказала Бри Пегум глобальная руководительница TikTok по вопросам продукта, подлинности и прозрачности.

Кроме того, платформа заблокировала сеть, связанную с российским информагентством Sputnik, и аккаунт, связанный с партией «Альянс за объединение Румынии». А также, было идентифицировано около 66 тыс. фейковых аккаунтов и 10 млн ботов.

Напомним,

Румынская CNA просит Еврокомиссию расследовать деятельность TikTok из-за подозрений в манипуляции на президентских выборах. Платформу обвиняют в продвижении пророссийского кандидата Келина Джорджеску через фейковые аккаунты.