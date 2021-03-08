Тихановская заявила, что планирует встретиться с Байденом

Детали

“Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания” — сказала Тихановская. “США в настоящий момент уже уделяют внимание Беларуси”, — констатировала она, добавив, что эта страна “поддерживает движение Беларуси к демократии” и “уже участвует в урегулировании кризиса в некоторой степени”. Она сообщила о состоявшейся у нее ранее беседе с американским послом в Беларуси. По словам экс-кандидатки в президенты, есть надежда на “организацию визита в Вашингтон, однако (пандемия) COVID-19 является проблемой”. Она не назвала возможные даты поездки за океан, отметив вместе с тем, что во время такого визита “надеется встретиться с президентом (США)”.

Отвечая на вопрос о политике России в отношении Беларуси, она выразила “разочарование” тем, что Москва оказывает поддержку белорусскому руководству. “Мы хотим оставаться независимой страной, хотим развивать нашу Беларусь, — сказала Тихановская. — Мы находимся в союзе с Россией, и это не изменится... У нас большие торговые отношения с Россией, и мы хотим, чтобы это оставалось на том же уровне — возможно, более транспарентно и более открыто. Мы должны жить и оставаться в тех же отношениях с Россией”.

Экс-кандидатка в президенты информировала, что “хочет вернуться в Беларусь как можно быстрее”, выразив надежду, что “это случится в ближайшие месяцы”. “Наша цель состоит в проведении новых выборов в сентябре или октябре”, — добавила она.

Тихановская, находящаяся сейчас в Швейцарии, сообщила, что намерена встретиться с представителями ООН, Евросоюза и организаций, занимающихся правами человека. Не исключены также встречи со швейцарскими представителями.

Дополнение

Ранее Тихановская заявила, что Лукашенко “уйдет с должности весной”. Такую точку зрения она выразила в интервью Bild.