Тіхановська заявила, що планує зустрітися з Байденом

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“Ми знаходимося в контакті з Вашингтоном, спілкуємося, і ми почули сильне послання Джо Байдена після його обрання” — сказала Тіхановська. “США зараз вже приділяють увагу Білорусі”, — констатувала вона, додавши, що ця країна “підтримує рух Білорусі до демократії” і “вже бере участь у врегулюванні кризи в деякій мірі”. Вона повідомила про бесіду з американським послом в Білорусі, що відбулася у неї раніше. За словами екскандидатки в президенти, є надія на “організацію візиту до Вашингтона, проте (пандемія) COVID-19 є проблемою”. Вона не назвала можливі дати поїздки за океан, зазначивши в той же час, що під час такого візиту “сподівається зустрітися з президентом (США)”.

Відповідаючи на питання про політику Росії щодо Білорусі, вона висловила “розчарування” тим, що Москва надає підтримку білоруському керівництву. “Ми хочемо залишатися незалежною країною, хочемо розвивати нашу Білорусь, — сказала Тіхановська. — Ми перебуваємо в союзі з Росією, і це не зміниться... У нас великі торгові відносини з Росією, і ми хочемо, щоб це залишалося на тому ж рівні — можливо, більш транспарентно і більш відкрито. Ми повинні жити і залишатися в тих же відносинах з Росією”.

Екскандидатка в президенти інформувала, що “хоче повернутися в Білорусь якнайшвидше”, висловивши надію, що “це трапиться в найближчі місяці”. “Наша мета полягає в проведенні нових виборів у вересні або жовтні”, — додала вона.

Тіхановська, яка знаходиться зараз у Швейцарії, повідомила, що має намір зустрітися з представниками ООН, Євросоюзу і організацій, що займаються правами людини. Не виключені також зустрічі зі швейцарськими представниками.

Доповнення

Раніше Тіхановська заявила, що Лукашенко “піде з посади навесні”. Таку точку зору вона висловила в інтерв’ю Bild.