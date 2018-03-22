Не определившиеся с выбором, скорее всего, проголосуют за партии Гриценко и Рабиновича – блогер

“Вчера пул социологических компаний представил свежую информацию по электоральным симпатиям украинцев. Мне их данные показались любопытными в первую очередь потому, что они являются однозначно более репрезентативными, чем обнародованные ранее результаты опроса КМИС, так взбудоражившие общественность. Так как здесь принимал участие целый пул социологов: это эксперты Института анализа и прогнозирования, Центра „Социальный мониторинг“ и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко”, — написал Макаровский.

Он напомнил, что, согласно последнему исследованию, если бы выборы в Раду проходили на следующей неделе, “Батькивщина” получила бы 12,9%, БПП — 8,2%, “За життя” — 7,0%. Одинаковое количество голосов ушло бы к “Оппоблоку” и “Гражданской позиции” — по 6,9%. Радикальная партия — 6,3%, “Самопомич” — 4,7%, “Свобода” — 2,7%“.

При этом эксперт отметил, что более трети украинцев либо не готовы участвовать в выборах, либо не определились с выбором, а это значит, что их голоса ближе к парламентским выборам могут “растечься” по партиям, и скорее всего это будут новые политсилы.

“В то же время 18,3% в данный момент не готовы участвовать в голосовании (но все еще может измениться к выборам), а 16,7% затруднились с ответом. То есть более трети украинских избирателей — это тот потенциал, который так или иначе в большинстве своем ближе к выборам „растечется“ по партиям. И уже сейчас можно спрогнозировать, что, вероятнее всего, эти голоса пойдут новым политсилам, тем, что сейчас не у власти, в частности — партиям Гриценко и Рабиновича”, — констатировал блогер.

Он также акцентировал внимание на том, что среди лидеров рейтинга есть как старые “тяжеловесы”, так и новички типа “За життя” и “Гражданской позиции”.

“Кроме того, в рейтинге явно просматривается „лидерская группа“, представленная, с одной стороны, „старыми“ силами — проектами Тимошенко, Ляшко и Порошенко. С другой стороны — относительно новые проекты Гриценко и Рабиновича. В то же время в аутсайдеры скатились бывшие „новички“, уже успевшие не оправдать доверия украинцев — „Самопомич“ и „Свобода“. Исходя из написанного, можно предположить, что репрезентативные результаты последней социологии имеют все шансы к выборам трансформироваться в весьма неожиданную картинку. И неожиданность эта будет не слишком приятной как для действующей власти, так и для нынешней парламентской оппозиции”, — констатировал Владимир Макаровский.

Напомним, результаты опроса электоральных симпатий Украинцев, проведенного пулом трех социологических компаний, были опубликованы во вторник, 20 марта. Исследование проводилось с 6 по 18 марта 2018 года по всей территории Украины (за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Всего методом индивидуального интервью с глазу на глаз были опрошены 2015 человек.