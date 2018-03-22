Ті, хто не визначився з вибором, швидше за все проголосують за партії Гриценка і Рабіновича - блогер

"Вчора пул соціологічних компаній представив свіжу інформацію щодо електоральних уподобань українців. Мені їх дані здалися цікавими в першу чергу тому, що вони є однозначно більш репрезентативними, ніж оприлюднені раніше результати опитування КМІС, так збудоражили громадськість. Так як тут брав участь цілий пул соціологів: це експерти Інституту аналізу та прогнозування, Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка", - написав Макаровський.

Він нагадав, що, згідно з останнім дослідженням, якби вибори в Раду проходили на наступному тижні, "Батьківщина" отримала б 12,9%, БПП - 8,2%, "За життя" - 7,0%. Однакова кількість голосів пішло б до "Оппоблоку" і "Громадянської позиції" - по 6,9%. Радикальна партія - 6,3%, "Самопоміч" - 4,7%, "Свобода" - 2,7% ".

При цьому експерт відзначив, що більше третини українців або не готові брати участь у виборах, або не визначилися з вибором, а це значить, що їхні голоси ближче до парламентських виборів можуть "розтектися" по партіях, і швидше за все це будуть нові політсили.

"У той же час 18,3% в даний момент не готові брати участь в голосуванні (але все ще може змінитися до виборів), а 16,7% не змогли дати відповідь. Тобто більше третини українських виборців - це той потенціал, який так чи інакше в більшості своїй ближче до виборів "розтечеться" по партіях. І вже зараз можна спрогнозувати, що, найімовірніше, ці голоси підуть новим політичним силам, тим, що зараз не при владі, зокрема - партіям Гриценко і Рабиновича ", - констатував блогер.

Він також акцентував увагу на тому, що серед лідерів рейтингу є як старі "важковаговики", так і новачки типу "За життя" і "Громадянської позиції".

"Крім того, в рейтингу явно проглядається "лідерська група", представлена, з одного боку, "старими" силами - проектами Тимошенко, Ляшка і Порошенка. З іншого боку - відносно нові проекти Гриценка і Рабіновича. У той же час в аутсайдери скотилися колишні "новачки", які вже встигли не виправдати довіри українців - "Самопоміч" і "Свобода". Виходячи з написаного, можна припустити, що репрезентативні результати останньої соціології можуть до виборів трансформуватися в досить несподівану картинку. І несподіванка ця буде не дуже приємною як для чинної влади, так і для нинішньої парламентської опозиції", - констатував Володимир Макаровський.

Нагадаємо, результати опитування електоральних симпатій українців, проведеного пулом трьох соціологічних компаній, були опубліковані у вівторок, 20 березня. Дослідження проводилося з 6 по 18 березня 2018 року по всій території України (за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей). Всього методом індивідуального інтерв'ю віч-на-віч було опитано 2015 осіб.