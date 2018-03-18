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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17839 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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The Washington Post: Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать договоры о неразглашении

The Washington Post: Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать договоры о неразглашении

Киев  •  УНН

 • 9860 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп ещё в начале своего президентства обязал сотрудников Белого дома высокого ранга подписать договоры о неразглашении для избежания утечек из администрации критически важной информации, в том числе после освобождения того или иного человека от занимаемого поста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Post.

Согласно данным одного из них, документы о неразглашении “были схожи с теми, что подписывались во время предвыборной кампании и в период передачи власти”. Отличительной особенностью таких сделок от стандартных обязательств, которые берут на себя все сотрудники с доступом к секретной информации, было то, что период их действия выходил за рамки работы того или иного человека в администрации и даже за пределы президентских сроков Трампа. Сначала многие из команды Трампа сомневались по поводу подписания документов, однако под напором бывшего руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибеса и офиса юрисконсульта Белого дома взяли на себя обязательства с расчетом на то, что соглашение будет распространяться не на все мероприятия.

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В черновом варианте документа предполагалось, что его нарушение повлечет за собой штраф в размере 10 млн долларов США, которые сотрудник обязан будет выплатить в государственную казну. Вместе с тем источник пояснил, что не знаком с финальной версией документа и предположил, что в нем сумма была существенно снижена, поскольку его знакомые, которые подписали документ, не говорили о таких суммах.

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Напомним, бывший заместитель директора Федерального бюро расследований США Эндрю Маккейб, отправлен в отставку 16 марта, дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование в отношении вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года.

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