The Washington Post: Трамп зобов'язав співробітників Білого дому підписати договори про нерозголошення

ukru
Ексклюзив
14:20 • 115723 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 113732 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 229722 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 169738 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 253164 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 189272 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 222942 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 231949 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 243749 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135152 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.8 м/с
63 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 177097 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 127271 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 115798 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 91825 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 75456 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 56956 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 115731 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 229734 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 253174 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 252698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 51416 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 48359 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 75456 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 115798 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 127271 перегляди
Актуальне
The Washington Post: Трамп зобов'язав співробітників Білого дому підписати договори про нерозголошення

The Washington Post: Трамп зобов'язав співробітників Білого дому підписати договори про нерозголошення

Київ • УНН

 • 9872 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп ще на початку свого президентства зобов’язав співробітників Білого дому високого рангу підписати договори про нерозголошення для уникнення витоків з адміністрації критично важливої ​​інформації, у тому числі після звільнення тієї чи іншої людини зі свого поста. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Washington Post.

За даними одного з них, документи про нерозголошення “були схожі з тими, що підписувалися під час передвиборчої кампанії і в період передачі влади”. Відмінною особливістю таких угод від стандартних зобов’язань, які беруть на себе всі співробітники з доступом до секретної інформації, було те, що період їх дії виходив за рамки роботи тієї чи іншої людини в адміністрації і навіть за межі президентських термінів Трампа. Спочатку багато хто з команди Трампа сумнівалися з приводу підписання документів, проте під натиском колишнього керівника апарату співробітників Білого дому Райнса Прібеса і офісу юрисконсульта Білого дому взяли на себе зобов’язання з розрахунком на те, що угода буде поширюватися не на всі заходи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп звинуватив Клінтон у організації досьє проти нього у справі про зв’язки з РФ

У чорновому варіанті документа передбачалося, що його порушення потягне за собою штраф в розмірі 10 млн доларів США, які співробітник зобов’язаний буде виплатити у державну казну. Разом з тим джерело видання пояснив, що не знайомий з фінальною версією документа і припустив, що в ньому сума була істотно знижена, оскільки його знайомі, які підписали документ, не говорили про такі суми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони Китаю розцінило закон США про тісну дружбу з Тайванем як втручання

Нагадаємо, колишній заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб, відправлений у відставку 16 березня, дав свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування щодо втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$270.09
Brent
$73.18
Bitcoin
$86,583.00
S&P 500
$5,717.35
Газ TTF
$40.98
Золото
$3,051.31
Ethereum
$2,015.79