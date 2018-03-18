The Washington Post: Трамп зобов'язав співробітників Білого дому підписати договори про нерозголошення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп ще на початку свого президентства зобов’язав співробітників Білого дому високого рангу підписати договори про нерозголошення для уникнення витоків з адміністрації критично важливої інформації, у тому числі після звільнення тієї чи іншої людини зі свого поста. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Washington Post.
За даними одного з них, документи про нерозголошення “були схожі з тими, що підписувалися під час передвиборчої кампанії і в період передачі влади”. Відмінною особливістю таких угод від стандартних зобов’язань, які беруть на себе всі співробітники з доступом до секретної інформації, було те, що період їх дії виходив за рамки роботи тієї чи іншої людини в адміністрації і навіть за межі президентських термінів Трампа. Спочатку багато хто з команди Трампа сумнівалися з приводу підписання документів, проте під натиском колишнього керівника апарату співробітників Білого дому Райнса Прібеса і офісу юрисконсульта Білого дому взяли на себе зобов’язання з розрахунком на те, що угода буде поширюватися не на всі заходи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп звинуватив Клінтон у організації досьє проти нього у справі про зв’язки з РФ
У чорновому варіанті документа передбачалося, що його порушення потягне за собою штраф в розмірі 10 млн доларів США, які співробітник зобов’язаний буде виплатити у державну казну. Разом з тим джерело видання пояснив, що не знайомий з фінальною версією документа і припустив, що в ньому сума була істотно знижена, оскільки його знайомі, які підписали документ, не говорили про такі суми.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони Китаю розцінило закон США про тісну дружбу з Тайванем як втручання
Нагадаємо, колишній заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб, відправлений у відставку 16 березня, дав свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування щодо втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року.