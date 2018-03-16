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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44099 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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The Wall Street Journal: Саудовская Аравия купит за 400 млн долларов США долю американского агентства Endeavor

The Wall Street Journal: Саудовская Аравия купит за 400 млн долларов США долю американского агентства Endeavor

Киев  •  УНН

 • 12290 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Суверенный фонд Саудовской Аравии планирует приобрести за 400 млн долларов США около 10% акций крупнейшего в мире агентства по найму представителей шоу-бизнеса Endeavor. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Это соглашение будет заключено во время поездки в США наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда. В публикации The Wall Street Journal утверждается, что таким образом Саудовская Аравия создает себе оплот в индустрии развлечений США. Endeavor фактически представляет самых успешных представителей американских кинематографа, музыки, спорта и СМИ. Среди них - телеведущая Опра Уинфри, актер Дуэйн Джонсон и теннисистка Серена Уильямс.

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В Endeavor отказались ответить на запрос газеты и прокомментировать данную информацию.

По данным The Wall Street Journal, поездка Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда в США начнется 19 марта и продлится две недели. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, 45-й президент США Дональд Трамп проведет 20 марта встречу с этим наследным принцем Саудовской Аравии.

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