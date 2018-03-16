The Wall Street Journal: Саудовская Аравия купит за 400 млн долларов США долю американского агентства Endeavor
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Суверенный фонд Саудовской Аравии планирует приобрести за 400 млн долларов США около 10% акций крупнейшего в мире агентства по найму представителей шоу-бизнеса Endeavor. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Это соглашение будет заключено во время поездки в США наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда. В публикации The Wall Street Journal утверждается, что таким образом Саудовская Аравия создает себе оплот в индустрии развлечений США. Endeavor фактически представляет самых успешных представителей американских кинематографа, музыки, спорта и СМИ. Среди них - телеведущая Опра Уинфри, актер Дуэйн Джонсон и теннисистка Серена Уильямс.
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В Endeavor отказались ответить на запрос газеты и прокомментировать данную информацию.
По данным The Wall Street Journal, поездка Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда в США начнется 19 марта и продлится две недели. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, 45-й президент США Дональд Трамп проведет 20 марта встречу с этим наследным принцем Саудовской Аравии.