The Wall Street Journal: Саудівська Аравія купить за 400 млн доларів США частку американського агентства Endeavor
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Суверенний фонд Саудівської Аравії планує придбати за 400 млн доларів США близько 10% акцій найбільшого в світі агентства з найму представників шоу-бізнесу Endeavor. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Wall Street Journal.
Ця угода буде укладена під час поїздки у США наслідного принца Мухаммеда ібн Салман Аль Сауда. У публікації The Wall Street Journal стверджується, що таким чином Саудівська Аравія створює собі оплот в індустрії розваг США. Endeavor фактично являє найуспішніших представників американських кінематографа, музики, спорту та ЗМІ. Серед них - телеведуча Опра Уїнфрі, актор Дуейн Джонсон і тенісистка Серена Вільямс.
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У Endeavor відмовилися відповісти на запит газети і прокоментувати дану інформацію.
За даними The Wall Street Journal, поїздка Мухаммеда ібн Салман Аль Сауда в США розпочнеться 19 березня і триватиме два тижні. Як повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, 45-й президент США Дональд Трамп проведе 20 березня зустріч з цим наслідним принцом Саудівської Аравії.