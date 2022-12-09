The Times: США не запрещают ВСУ наносить удары по территории россии

Детали

Издание пишет, что Пентагон предоставил молчаливое согласие на нанесение Украиной ударов на большие расстояния по объектах на территории россии.

“То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них, однако мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевских конвенций”, — сказал собеседник издания в американском оборонном ведомстве.

По данным источника, ВСУ соблюдают все условия.

“Это единственное ограничение, но оно предполагает, что целями не должны становиться русские семьи, не должно осуществляться попыток ликвидации конкретных лиц. Насколько нам известно, Украина придерживается этих условий”, — говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники среди украинских и американских чиновников, Украина попросила США предоставить кассетные боеприпасы. В настоящее время запрос рассматривается в администрации президента Джо Байдена.