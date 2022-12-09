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The Times: США не забороняють ЗСУ завдавати ударів по території росії

The Times: США не забороняють ЗСУ завдавати ударів по території росії

Київ • УНН

 • 789797 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сполучені Штати більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по території рф, оскільки менше побоюються ескалації з боку росії. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерело в Пентагоні, передає УНН.

 

Деталі

Видання пише, що Пентагон надав мовчазну згоду на нанесення Україною ударів на великі відстані по об’єктах на території росії.

“Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них, однак ми наполягаємо лише на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій”, — сказав співрозмовник видання в американському оборонному відомстві.

За даними джерела, ЗСУ дотримуються всіх умов.

“Це єдине обмеження, але воно передбачає, що цілями не повинні ставати російські сім’ї і не повинно здійснюватись спроб ліквідації конкретних осіб. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Як повідомляє CNN із посиланням на власні джерела серед українських та американських посадовців, Україна попросила США надати касетні боєприпаси. Наразі запит розглядають в адміністрації президента Джо Байдена.

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