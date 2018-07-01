The Sunday Times: в Лондоне изучают новые данные о связи главы крупнейшего донора Brexit с РФ

Согласно информации еженедельника, агентству была передана информация из утечек электронных писем Бэнкса, в которых говорилось о его ранее неизвестных встречах с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко. Эти информационные утечки говорят о том, что Бэнксу предложили три сделки, то есть на две больше, чем полагалось ранее. В их числе — золотые рудники в Гвинее и прибыльная доля от приватизации алмазодобывающей компании “Алроса”.

Бэнкс уверяет, что не участвовал ни в одной из этих сделок, однако газета сообщает, что инвестиционный фонд его делового партнера и соратника по финансовой поддержке Brexit Джима Меллона якобы все-таки заключил сделку с “Алросой” ниже рыночной цены. Издание уверяет, что Бэнкс в выходные вынужден был признать, что в 2016 году четырежды встречался с Яковенко. Он также не стал противиться расследованию, проводимому Национальным агентством Великобритании по борьбе с преступностью, сказав, что оно лишь делает его “человеком-загадкой”. В свою очередь, Меллон заявил, что не участвовал в решениях, которые его фонд принимал в отношении инвестиций.

Как сообщал УНН, Джон Болтон тайно от Терезы Мэй провел встречу с евроскептиками.