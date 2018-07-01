The Sunday Times: в Лондоне изучают новые данные о связи главы крупнейшего донора Brexit с РФ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Власти Великобритании прилагают усилия в поиске доказательств того, что Россия стремилась повлиять на исход референдума 2016 года, по итогам которого Соединенное Королевство теперь выходит из Европейского союза. Как сообщила газета The Sunday Times, Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью в настоящий момент занимается изучением новых свидетельств о наличии связей с РФ у бизнесмена Аррона Бэнкса, который являлся крупнейшим донором агитационной кампании, призывавшей избирателей поддержать идею Brexit на указанном референдуме, информирует УНН.

Согласно информации еженедельника, агентству была передана информация из утечек электронных писем Бэнкса, в которых говорилось о его ранее неизвестных встречах с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко. Эти информационные утечки говорят о том, что Бэнксу предложили три сделки, то есть на две больше, чем полагалось ранее. В их числе — золотые рудники в Гвинее и прибыльная доля от приватизации алмазодобывающей компании “Алроса”.

Бэнкс уверяет, что не участвовал ни в одной из этих сделок, однако газета сообщает, что инвестиционный фонд его делового партнера и соратника по финансовой поддержке Brexit Джима Меллона якобы все-таки заключил сделку с “Алросой” ниже рыночной цены. Издание уверяет, что Бэнкс в выходные вынужден был признать, что в 2016 году четырежды встречался с Яковенко. Он также не стал противиться расследованию, проводимому Национальным агентством Великобритании по борьбе с преступностью, сказав, что оно лишь делает его “человеком-загадкой”. В свою очередь, Меллон заявил, что не участвовал в решениях, которые его фонд принимал в отношении инвестиций.

Как сообщал УНН, Джон Болтон тайно от Терезы Мэй провел встречу с евроскептиками.

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