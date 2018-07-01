The Sunday Times: в Лондоні вивчають нові дані про зв'язки глави найбільшого донора Brexit з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Влада Великої Британії докладає зусиль в пошуку доказів того, що Росія прагнула вплинути на результат референдуму 2016 року, за підсумками якого Сполучене Королівство тепер виходить з Європейського союзу. Як повідомила газета The Sunday Times, Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю в даний момент займається вивченням нових свідчень про наявність зв’язків з РФ у бізнесмена Аррон Бенкса, який був найбільшим донором агітаційної кампанії, яка закликала виборців підтримати ідею Brexit на зазначеному референдумі, інформує УНН.
Згідно з інформацією тижневика, агентству було передано інформацію з витоків електронних листів Бенкса, в яких говорилося про його раніше невідомих зустрічах з послом РФ в Лондоні Олександром Яковенком. Ці інформаційні витоки говорять про те, що Бенксу запропонували три угоди, тобто на дві більше, ніж вважалося раніше. У їх числі — золоті копальні в Гвінеї і прибуткова частка від приватизації алмазодобувної компанії “Алроса”.
Бенкс запевняє, що не брав участі ні в одній з цих угод, однак газета повідомляє, що інвестиційний фонд його ділового партнера і соратника по фінансовій підтримці Brexit Джима Меллона нібито все-таки уклав угоду з “Алросою” нижче ринкової ціни. Видання запевняє, що Бенкс у вихідні змушений був визнати, що в 2016 році чотири рази зустрічався з Яковенко. Він також не став опиратися розслідуванню, проведеному Національним агентством Великої Британії по боротьбі зі злочинністю, сказавши, що воно лише робить його “людиною-загадкою”. У свою чергу, Меллон заявив, що не брав участі в рішеннях, які його фонд брав щодо інвестицій.
Як повідомляв УНН, Джон Болтон таємно від Терези Мей провів зустріч з євроскептиками.