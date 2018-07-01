The Sunday Times: в Лондоні вивчають нові дані про зв'язки глави найбільшого донора Brexit з РФ

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 56071 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 114630 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 104960 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 133930 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 108259 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 121532 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161821 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190211 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 296689 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167368 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.5 м/с
80 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

У Сумах призупинили аварійно-відновлювальні роботи: подробиці

25 березня, 19:26 • 13600 перегляди
Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

Зеленський про найскладніші питання переговорів: припинення вогню і території

25 березня, 19:45 • 18094 перегляди
росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

25 березня, 20:11 • 16722 перегляди
В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

В рф кажуть, що не віддадуть ЗАЕС "Україні чи будь-якій іншій країні"

25 березня, 20:18 • 17760 перегляди
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 12864 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 133932 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 166387 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 296691 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 226646 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 252866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 32342 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52843 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 57431 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55649 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69853 перегляди
Актуальне
The Sunday Times: в Лондоні вивчають нові дані про зв'язки глави найбільшого донора Brexit з РФ

The Sunday Times: в Лондоні вивчають нові дані про зв'язки глави найбільшого донора Brexit з РФ

Київ • УНН

 • 15129 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Влада Великої Британії докладає зусиль в пошуку доказів того, що Росія прагнула вплинути на результат референдуму 2016 року, за підсумками якого Сполучене Королівство тепер виходить з Європейського союзу. Як повідомила газета The Sunday Times, Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю в даний момент займається вивченням нових свідчень про наявність зв’язків з РФ у бізнесмена Аррон Бенкса, який був найбільшим донором агітаційної кампанії, яка закликала виборців підтримати ідею Brexit на зазначеному референдумі, інформує УНН.

Згідно з інформацією тижневика, агентству було передано інформацію з витоків електронних листів Бенкса, в яких говорилося про його раніше невідомих зустрічах з послом РФ в Лондоні Олександром Яковенком. Ці інформаційні витоки говорять про те, що Бенксу запропонували три угоди, тобто на дві більше, ніж вважалося раніше. У їх числі — золоті копальні в Гвінеї і прибуткова частка від приватизації алмазодобувної компанії “Алроса”.

Бенкс запевняє, що не брав участі ні в одній з цих угод, однак газета повідомляє, що інвестиційний фонд його ділового партнера і соратника по фінансовій підтримці Brexit Джима Меллона нібито все-таки уклав угоду з “Алросою” нижче ринкової ціни. Видання запевняє, що Бенкс у вихідні змушений був визнати, що в 2016 році чотири рази зустрічався з Яковенко. Він також не став опиратися розслідуванню, проведеному Національним агентством Великої Британії по боротьбі зі злочинністю, сказавши, що воно лише робить його “людиною-загадкою”. У свою чергу, Меллон заявив, що не брав участі в рішеннях, які його фонд брав щодо інвестицій.

Як повідомляв УНН, Джон Болтон таємно від Терези Мей провів зустріч з євроскептиками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.53
Bitcoin
$87,293.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,048.19
Ethereum
$2,052.61