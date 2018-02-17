The Hill: после трагических событий в средней школе Паркленда российские боты развернули тему свободного обращения оружия

“Уже на следующий день после кровавой стрельбы в Южной Флориде, в сети Twitter появилось много сообщений из российских аккаунтов о насилии с применением оружия”, — говорится в статье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter продолжит сотрудничать с властями США для предотвращения вмешательства в выборы

Издание называет “кардинально противоречивой политической проблемой” контроль над оружием в США, отмечая, что подобные инциденты с массовыми убийствами вызывают активные дискуссии. Российская информационная кампания в соцсетях только раздувает эту сложную тему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook примет меры на фоне обвинений россиян во вмешательстве в американские президентские выборы 2016

Отмечается, что сайт Hamilton 68, отслеживающий сообщения в Twitter, которые могут быть связаны с российскими кампаниями влияния, установил тенденцию к увеличению количества хэш-тегов и тем, как #Parkland, #guncontrolnow, #Florida и #guncontrol, а также имени нападающего — Nikolas.

Другой сайт, Botcheck.me, который вычисляет политических и пропагандистских ботов, отмечает, среди двухсловных фраз, кроме “президент Трамп”, которые начали появляться на следующий день после трагедии, чаще всего упоминался именно инцидент во Флориде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 200 тыс. удаленных твитов кремлевских троллей — список от NBC News

Издание уточняет, что некоторые операторы ботов создают хэш-теги и распространяют их, пока их не подхватят другие пользователи. Другие боты используют хеш-теги, которые уже есть в сети, чтобы попытаться влезть в разговор и обострить его.