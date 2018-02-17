The Hill: после трагических событий в средней школе Паркленда российские боты развернули тему свободного обращения оружия

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68940 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84800 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87530 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109160 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100937 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104790 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111753 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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9 марта, 09:44 • 134402 просмотра

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The Hill: после трагических событий в средней школе Паркленда российские боты развернули тему свободного обращения оружия

The Hill: после трагических событий в средней школе Паркленда российские боты развернули тему свободного обращения оружия

Киев  •  УНН

 • 10612 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. После стрельбы в средней школе города Паркленд (штат Флорида, США) в американском сегменте Twitter активизировались подконтрольные Кремлю боты, которые начали разжигать тему свободного обращения оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

“Уже на следующий день после кровавой стрельбы в Южной Флориде, в сети Twitter появилось много сообщений из российских аккаунтов о насилии с применением оружия”, — говорится в статье.

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Издание называет “кардинально противоречивой политической проблемой” контроль над оружием в США, отмечая, что подобные инциденты с массовыми убийствами вызывают активные дискуссии. Российская информационная кампания в соцсетях только раздувает эту сложную тему.

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Отмечается, что сайт Hamilton 68, отслеживающий сообщения в Twitter, которые могут быть связаны с российскими кампаниями влияния, установил тенденцию к увеличению количества хэш-тегов и тем, как #Parkland, #guncontrolnow, #Florida и #guncontrol, а также имени нападающего — Nikolas.

Другой сайт, Botcheck.me, который вычисляет политических и пропагандистских ботов, отмечает, среди двухсловных фраз, кроме “президент Трамп”, которые начали появляться на следующий день после трагедии, чаще всего упоминался именно инцидент во Флориде.

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Издание уточняет, что некоторые операторы ботов создают хэш-теги и распространяют их, пока их не подхватят другие пользователи. Другие боты используют хеш-теги, которые уже есть в сети, чтобы попытаться влезть в разговор и обострить его.

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