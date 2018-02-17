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The Hill: після трагічних подій у середній школі Паркленда російські боти розгорнули тему вільного обігу зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Після стрілянини у середній школі міста Паркленд (штат Флорида, США) в американському сегменті Twitter активізувалися підконтрольні Кремлю боти, які почали розпалювати тему вільного обігу зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.

“Вже на наступний день після кривавої стрілянини у Південній Флориді, в мережі Twitter з’явилося багато повідомлень з російських акаунтів про насильство із застосуванням зброї”, — йдеться в статті.

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Видання називає “кардинально суперечливою політичною проблемою” контроль над зброєю в США, зазначаючи, що подібні інциденти з масовими вбивствами викликають активні дискусії. Російська інформаційна кампанія в соцмережах тільки роздмухує цю складну тему.

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Відзначається, що сайт Hamilton 68, який відслідковує повідомлення в Twitter, які можуть бути пов’язані з російськими кампаніями впливу, встановив тенденцію до збільшення кількості хеш-тегів і тем, таких як #Parkland, #guncontrolnow, #Florida і #guncontrol, а також імені нападника — Nikolas.

Інший сайт, Botcheck.me, який обчислює політичних і пропагандистських ботів, зазначає, серед двослівних фраз, крім “президент Трамп”, які почали з’являтися на наступний день після трагедії, найчастіше згадувався саме інцидент у Флориді.

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Видання уточнює, що деякі оператори ботів створюють хеш-теги і поширюють їх, поки їх не підхоплять інші користувачі. Інші боти використовують хеш-теги, які вже є в мережі, щоб спробувати влізти в розмову і загострити його.

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