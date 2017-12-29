The Economist выбрали топ-10 карикатур 2017 года

Так, каждую неделю издание публикует иллюстрированный комментарий от редакционного карикатуриста Кевина Каллоуера, известного как KAL.

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В СМИ выбрали топ-10 рисунков от KAL, суммирующих 2017 год.

9 марта

18 мая

8 июня

10 августа

7 сентября

14 сентября

5 октября

9 ноября

23 ноября

7 декабря