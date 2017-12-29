The Economist опублікувало топ-10 карикатур 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Укладачі видання The Economist вибрали найактуальніші карикатури, які якомога краще описують 2017 рік, передає УНН.
Так, кожного тижня видання публікує ілюстрований коментар від редакційного карикатуриста Кевіна Каллоуера, відомого на як KAL.
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У ЗМІ обрали Топ-10 малюнків від KAL, що підсумовують 2017 рік.
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