Тейлор: США и впредь будет оказывать поддержку украинским ветеранам и волонтерам

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина должна определить формат деятельности Министерства ветеранов, а власть Соединенных Штатов Америки настроена и в дальнейшем оказывать помощь украинским волонтерам и ветеранам. Об этом во время выступления на открытии II Международного ветеранского волонтерского форума в Киеве сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает УНН.