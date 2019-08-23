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Тейлор: США и впредь будет оказывать поддержку украинским ветеранам и волонтерам

Тейлор: США и впредь будет оказывать поддержку украинским ветеранам и волонтерам

Киев  •  УНН

 • 9858 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина должна определить формат деятельности Министерства ветеранов, а власть Соединенных Штатов Америки настроена и в дальнейшем оказывать помощь украинским волонтерам и ветеранам. Об этом во время выступления на открытии II Международного ветеранского волонтерского форума в Киеве сказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает УНН.

"США нацелены на оказание поддержки Украины. С помощью Министерства по делам ветеранов мы сможем в дальнейшем оказывать поддержку волонтерам и ветеранам в гражданской жизни", - сказал Тейлор.

Дипломат отметил, что Украина должна утвердить формат деятельности профильного министерства, целью которого должно быть улучшение жизни ветеранов.

Тейлор подчеркнул важность предоставления ветеранам, которые возвращаются к гражданской жизни, возможностей в получении образования, получения медицинского обеспечения.

"При этом, нужно оценить, смогут ли ветераны эффективно работать на благо общества и в дальнейшем", - сказал дипломат.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявили, что для лоббирования прав ветеранов плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств не нужно.

В то же время, Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

Также напомним, что при Офисе Президента создается Совет волонтеров.

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