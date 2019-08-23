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Тейлор: США і надалі надаватиме підтримку українським ветеранам і волонтерам

Київ • УНН

 • 9861 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна має визначити формат діяльності Міністерства ветеранів, а влада Сполучених Штатів Америки налаштована і надалі надавати допомогу українським волонтерам та ветеранам. Про це під час виступу на відкритті ІІ Міжнародного ветеранського волонтерського форуму в Києві сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє УНН.

"США націлені на надання підтримки Україні. За допомогою Міністерства у справах ветеранів ми зможемо надалі надавати підтримку волонтерам і ветеранам у цивільному житті", - сказав Тейлор.

Дипломат зауважив, що Україна має затвердити формат діяльності профільного міністерства, метою якого повинно бути поліпшення життя ветеранів.

Тейлор наголосив на важливості надання ветеранам, які повертаються до цивільного життя, можливостей у здобутті освіти, отримання медичного забезпечення.

"При цьому, потрібно оцінити, чи зможуть ветерани ефективно працювати на благо суспільства й надалі", - сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше у партії "Слуга народу" заявили, що для лобіювання прав ветеранів плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств не потрібно.

Водночас, Зеленський заявив, що Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідовано.

Також нагадаємо, що при Офісі Президента створюється Рада волонтерів.

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