Тейлор: США і надалі надаватиме підтримку українським ветеранам і волонтерам

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна має визначити формат діяльності Міністерства ветеранів, а влада Сполучених Штатів Америки налаштована і надалі надавати допомогу українським волонтерам та ветеранам. Про це під час виступу на відкритті ІІ Міжнародного ветеранського волонтерського форуму в Києві сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє УНН.