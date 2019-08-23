При Офісі Президента створюють Раду волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що при Офісі Президента створюється Рада волонтерів. Про це він повідомив під час Міжнародного ветеранського та волонтерського форуму, передає кореспондент УНН.
"При Офісі Президента створюється Рада волонтерів, і буде призначено уповноваженого з питань волонтерів", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше у партії "Слуга народу" заявили, що для лобіювання прав ветеранів плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств не потрібно.
Водночас, Зеленський заявляв, що Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідовано.