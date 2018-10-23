Tesla столкнулась с легковушкой Skoda на трассе под Киевом

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник утром.

На данный момент УНН обратился в полицию по поводу подробностей автоаварии.

Напомним, в результате масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве не менее 17 автомобилей были повреждены, а один человек получил травмы и был госпитализирован.

Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза.