Tesla столкнулась с легковушкой Skoda на трассе под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Электромобиль Tesla Model S и легковой автомобиль Skoda столкнулись на Старообуховском шоссе под Киевом, сообщает УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник утром.
На данный момент УНН обратился в полицию по поводу подробностей автоаварии.
Напомним, в результате масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве не менее 17 автомобилей были повреждены, а один человек получил травмы и был госпитализирован.
Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза.