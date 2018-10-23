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Tesla зіткнулася з легковиком Skoda на трасі під Києвом

Tesla зіткнулася з легковиком Skoda на трасі під Києвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Електромобіль Tesla Model S і легковий автомобіль Skoda зіткнулися на Старообухівському шосе під Києвом, повідомляє УНН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок зранку. 

Наразі УНН звернувся до поліції з приводу подробиць автоаварії.

Нагадаємо, у результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві щонайменше 17 автомобілів були пошкоджені, а одна людина отримала травми і була госпіталізована.

Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма.

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