Tesla зіткнулася з легковиком Skoda на трасі під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Електромобіль Tesla Model S і легковий автомобіль Skoda зіткнулися на Старообухівському шосе під Києвом, повідомляє УНН.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок зранку.
Наразі УНН звернувся до поліції з приводу подробиць автоаварії.
Нагадаємо, у результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві щонайменше 17 автомобілів були пошкоджені, а одна людина отримала травми і була госпіталізована.
Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма.