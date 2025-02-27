Террористический обстрел Харьковщины: пострадал мирный житель
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний мужчина, которого госпитализировали. Оккупанты также нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины и атаковали пригород Харькова.
В результате обстрелов Харьковской области пострадал мирный житель. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Вражеский удар по городу Балаклея вызвал травмирование 42-летнего мужчины. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Напомним
Оккупанты нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины. Кроме того, враг атаковал пригород Харькова. Зафиксированы попадания вражеских беспилотников, в результате чего один человек получил ранения.
Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА27.02.25, 22:23 • 5536 просмотров