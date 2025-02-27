Терористичний обстріл Харківщини: постраждав мирний житель
Київ • УНН
В результаті ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний чоловік, якого госпіталізували. Окупанти також завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини та атакували передмістя Харкова.
У результаті обстрілу Харківської області постраждав мирний житель. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Ворожий удар по місту Балаклія спричинив травмування 42-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.
Нагадаємо
Окупанти завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини. Крім того, ворог атакував передмістя Харкова. Зафіксовані влучання ворожих безпілотників, внаслідок чого одна людина отримала поранення.
Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини - ОВА27.02.25, 22:23 • 6994 перегляди