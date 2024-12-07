Террористическая страна отправляет курсантов морфлота на войну под видом практики
Киев • УНН
Курсанты академии вмф рф участвуют в боевых действиях в Украине под видом учебной практики. Их привлекают в состав 336-й бригады морской пехоты на Покровском направлении.
Курсантов рф привлекают к войне под видом учебной практики. Об этом военное движение украинцев и крымских татар АТЕШ, передает УНН.
Детали
Информация от источника, работающего в Академии Военно-Морского Флота в Сосновом Бору Ленинградской области, указывает на новые факты привлечения российских военных курсантов к боевым действиям против Украины.
Курсантов отправляют в такие регионы, как Запорожская и Донецкая области, где они в рамках боевых задач работают в составе 336-й бригады морской пехоты. Эта бригада задействована на Покровском направлении, что свидетельствует о прямых военных операциях, в которых принимают участие молодые курсанты.
Академия Военно-Морского Флота готовит экипажи для атомных подводных лодок, а также специалистов по ядерным энергетическим установкам. Одна, за последние месяцы академия активно используется российским военным командованием для предоставления ресурсов и персонала для поддержки боевых действий на территории Украины.
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