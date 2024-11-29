В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ
Киев • УНН
В 205-й мотострелковой бригаде рф на оккупированной Херсонщине солдаты массово покидают позиции. Причиной стали избиения, угрозы и невыплаты от командиров, сообщает АТЕШ.
В 205-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся на Приднепровском направлении во временно оккупированной Херсонской области, зафиксированы массовые случаи дезертирства солдат. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что массовые случаи дезертирства в бригаде фиксируются из-за произвола со стороны командиров: групповые избиения, угрозы отправки на задание "в один конец" и круглосуточные дежурства, лишающие отдыха.
Кроме того военнослужащие месяцами не получают выплаты.
Солдаты, не желая мириться с таким отношением, покидают свои позиции. Некоторые через родных обращаются за помощью к правозащитным организациям, но пока без ответа. Подобные случаи в армии оккупантов не редкость, но в 205-й бригаде они приобрели массовый характер,
Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года24 апр. 2024, 08:28 • 13179 просмотров