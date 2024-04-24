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Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года
Британская разведка сообщает о рекордном дезертирстве 7400 мобилизованных российских солдат с сентября 2022 года, с наибольшим количеством случаев в московском регионе.
Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго
Из-за российских ракетных ударов, которые повредили электростанции, Украина испытывает дефицит электроэнергии и уже третий день подряд получает экстренную помощь от международных партнеров, в то время как потребление электроэнергии в стране продолжает расти.
Рада приняла изменения порядка рассмотрения дел в ВАКС: о чем идет речь
Парламент принял законопроект, который меняет процедуру рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, позволяя единоличное рассмотрение большинства дел, за исключением дел в отношении чиновников по ходатайству обвиняемого в некоторых случаях.
Цены на золото колеблются из-за новых экономических данных из США
Спотовое золото выросло в цене, но фьючерсы на золото в США снизились. Причины колебаний связаны с тем, что инвесторы оценивали экономические данные США, чтобы определить будущее процентных ставок Федеральной резервной системы.
Минус 26 тыс. кубометров российского топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в смоленской области - источники
Беспилотники СБУ нанесли удар по двум российским нефтебазам в смоленской области, уничтожив 26 000 кубометров топлива и вызвав крупные пожары.
На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прозвучало 60 взрывов
Российские войска 20 раз обстреляли из минометов границу Черниговской области, вызвав 60 взрывов, но о жертвах не сообщается.
Украина берет аварийную помощь электричеством из соседних стран, есть ограничения в Харьковской области и в Кривом Роге - Минэнерго
Украина получает экстренную помощь от соседних стран для дополнения собственной генерации и импорта электроэнергии, причем ограничения сейчас действуют в Харьковской области и Кривом Роге из-за недостатка электроэнергии в сети.
В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см: подтоплений не зафиксировано - КГВА
В Киеве уровень воды в Днепре поднялся еще на 8 см, достигнув отметки 644 см над "0", но подтоплений в городе не зафиксировано.
В Одессе после утренней атаки рф обесточена часть Хаджибейского района - ДТЭК
Часть Хаджибейского района Одессы была обесточена после утренней атаки российской армии, энергетики работают над восстановлением электроснабжения до конца дня.
Собирал информацию об объектах ВСУ: задержан агент рф, который наводил российские ракеты на Одессу
В Одесской области задержали местного жителя, который помогал российской разведке, собирал информацию о расположении украинских военных объектов и средств противовоздушной обороны объектов и средств противовоздушной обороны, а также передавал персональные данные прокуроров и следователей СБУ в рф для возможного уничтожения с помощью ракетных ударов.