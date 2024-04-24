Британская разведка зафиксировала рекордное дезертирство в армии рф с 2022 года

Дезертирство мобилизованных из российской армии достигло рекордного уровня. Больше всего зарегистрировано в московской области. Об этом сообщает Министерство обороны Великой Британии, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сводке, по данным росСМИ, в марте 2024 года суды рф вынесли приговор за дезертирство рекордное количество раз - 684. Отмечается, что общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400, причем в московской области больше всего случаев - 496.

В разведке отмечают, что многие российские бойцы, которых разыскивают и предстают перед военным судом, получают условные сроки, возвращают в части и на передовую. В то же время количество запросов на убежище в западных странах от россиян, которые уклоняются от военной службы, достигло рекордного уровня.

российские солдаты, включая принудительно завербованных во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок, с небольшой перспективой увольнения, - говорится в сообщении.

Напомним

Британская разведка проанализировала способность рф сформировать и оснастить две новые армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад, о которых объявил министр обороны россии сергей шойгу, но сомневается в их эффективности из-за ограниченной подготовки, устаревшего оборудования и инфраструктурных проблем.