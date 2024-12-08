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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористы обустраивают новые огневые позиции на набережной Евпатории - "АТЕШ"

Террористы обустраивают новые огневые позиции на набережной Евпатории - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 4879 просмотра

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Партизанское движение "АТЕШ" выявило строительство новых огневых точек на набережной Евпатории. Аналогичные укрепления появляются по всему западному побережью Крыма.

Захватчики создают новые огневые точки на набережной Евпатории. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Во время мониторинга набережной Евпатории агент движения "АТЕШ" зафиксировал строительство новых позиций для стрельбы. Оккупационные войска усиливают контроль над территорией, располагая дополнительные огневые точки и наблюдательные посты. 

Эти действия направлены на подавление партизанской активности, несмотря на заявления оккупантов о полном контроле ситуации на полуострове. Аналогичные укрепления появляются и на всем западном побережье Крыма, в частности в Евпаторийском и Черноморском районах.

Военный рф передал данные о расположении своих войск в Донецкой области - "АТЕШ"3 дек. 2024, 06:08 • 15874 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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