Военный рф передал данные о расположении своих войск в Донецкой области - "АТЕШ"
Киев • УНН
Агент " АТЕШ "из группировки войск" Восток " предоставил информацию о расположении состава, ПВО и штаба своего подразделения. Данные переданы Силам обороны Украины для дальнейшего редактирования.
Военнослужащий рф передал важную информацию о своем подразделении, находящемся в Донецкой области. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Агент "АТЕШ", входящий в состав группировки войск" Восток", передал данные о расположении полевого состава, месте дислокации системы ПВО и штаба своего подразделения.
Для обеспечения безопасности агента, все детали этой операции не разглашаются. Полученная информация оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего редактирования.
Материал был опубликован только после согласования с соответствующими органами.
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