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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военный рф передал данные о расположении своих войск в Донецкой области - "АТЕШ"

Военный рф передал данные о расположении своих войск в Донецкой области - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 2286 просмотра

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Агент " АТЕШ "из группировки войск" Восток " предоставил информацию о расположении состава, ПВО и штаба своего подразделения. Данные переданы Силам обороны Украины для дальнейшего редактирования.

Военнослужащий рф передал важную информацию о своем подразделении, находящемся в Донецкой области. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент "АТЕШ", входящий в состав группировки войск" Восток", передал данные о расположении полевого состава, месте дислокации системы ПВО и штаба своего подразделения.

Для обеспечения безопасности агента, все детали этой операции не разглашаются. Полученная информация оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего редактирования.

Материал был опубликован только после согласования с соответствующими органами.

В оккупированной Херсонской области фиксируется массовое дезертирство военных рф-АТЕШ29 нояб. 2024, 04:01 • 102218 просмотров

Юлия Котвицкая

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