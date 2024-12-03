Военнослужащий рф передал важную информацию о своем подразделении, находящемся в Донецкой области. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент "АТЕШ", входящий в состав группировки войск" Восток", передал данные о расположении полевого состава, месте дислокации системы ПВО и штаба своего подразделения.

Для обеспечения безопасности агента, все детали этой операции не разглашаются. Полученная информация оперативно передана Силам обороны Украины для дальнейшего редактирования.

Материал был опубликован только после согласования с соответствующими органами.

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