Террористы «национализировали» имущество в Крыму на 4,5 млрд рублей: что известно
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму в этом году было «национализировано» более 1200 объектов недвижимости. Большинство «национализированных» активов - это курортные комплексы и коммерческие объекты.
кремль продолжает "национализацию" украинской собственности в Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Во временно оккупированном Крыму в этом году оккупанты "национализировали" более 1200 объектов недвижимости, стоимость которых оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Как заявил оккупационный лидер Сергей Аксенов, это имущество якобы принадлежало украинским бизнесменам и лицам, которые имеют "недружественную" позицию в отношении террористов.
Основную часть "национализированных" активов составляют курортные комплексы и коммерческие объекты, которые уже перешли под контроль РФ или проданы новым владельцам. Это стало возможным после решения псевдопарламента Крыма в феврале 2023 года, который разрешил "национализировать" собственность граждан стран, недружественных к кремлю.
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