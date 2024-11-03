Террористы «национализировали» имущество в Крыму на 4,5 млрд рублей: что известно

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 106554 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 117677 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 144738 просмотра

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористы «национализировали» имущество в Крыму на 4,5 млрд рублей: что известно

Террористы «национализировали» имущество в Крыму на 4,5 млрд рублей: что известно

Киев  •  УНН

01:35 • 2205 просмотра

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Во временно оккупированном Крыму в этом году было «национализировано» более 1200 объектов недвижимости. Большинство «национализированных» активов - это курортные комплексы и коммерческие объекты.

кремль продолжает "национализацию" украинской собственности в Крыму. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном Крыму в этом году оккупанты "национализировали" более 1200 объектов недвижимости, стоимость которых оценивается в 4,5 миллиарда рублей. Как заявил оккупационный лидер Сергей Аксенов, это имущество якобы принадлежало украинским бизнесменам и лицам, которые имеют "недружественную" позицию в отношении террористов.

Основную часть "национализированных" активов составляют курортные комплексы и коммерческие объекты, которые уже перешли под контроль РФ или проданы новым владельцам. Это стало возможным после решения псевдопарламента Крыма в феврале 2023 года, который разрешил "национализировать" собственность граждан стран, недружественных к кремлю.

На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление29 октября 2024, 23:20 • 100684 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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