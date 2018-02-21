Тернопольского прокурора разоблачили на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Тернопольской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины разоблачили на взятке чиновника Кременецкого местной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что прокурор требовал у жителя Кременецкого района две с половиной тысячи долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за незаконную охоту", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в рабочем кабинете после получения им всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, накануне за получение взятки взят под стражу помощник судьи Хозяйственного суда Черновицкой области.