Тернопольского прокурора разоблачили на взятке

"Правоохранители установили, что прокурор требовал у жителя Кременецкого района две с половиной тысячи долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за незаконную охоту", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в рабочем кабинете после получения им всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне за получение взятки взят под стражу помощник судьи Хозяйственного суда Черновицкой области.



