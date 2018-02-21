Тернопільського прокурора викрили на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Тернопільській області співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України викрили на хабарі посадовця Кременецької місцевої прокуратури. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав у мешканця Кременецького району дві з половиною тисячі доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконне полювання", - йдеться у повідомленні.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника у робочому кабінеті після отримання ним усієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, напередодні за отримання хабара взято під варту помічника судді Господарського суду Чернівецької області.