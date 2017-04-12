Тернопольский прокурор, подозреваемый в убийстве мачехи и дальше будет сидеть под домашним арестом
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Апелляционный суд Ровенской области отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу прокурора Игоря Чайку. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Людмила Суржук.
По ее словам, до рассмотрения дела по существу в суде подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
“Прокуратура ходатайствовала об изменении меры пресечения, в частности, заключение под стражу, но суд эту просьбу отклонил. И.Чайка и дальше будет находиться под домашним арестом ”, - отметила Л.Суржук.
Как сообщал УНН, прокурора Тернопольской области И.Чайку подозревают в убийстве мачехи и ранении отца — экс-начальника полиции Ровенской области. Стрельба произошла 1 апреля в райцентре Дубно. В частном доме убита адвокат Вита Шаблий и ранен Вячеслав Чайка — экс-главы полиции Ровенской области. Главным подозреваемым следователи считают сына от первого брака И.Чайки. Его по решению городского суда Ровно уже отстранили от должности.
Напомним, 5 апреля ровенская прокуратура обжаловала домашний арест прокурора И.Чайки.