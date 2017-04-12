Тернопільський прокурор, підозрюваний у вбивстві мачухи і далі сидітиме під домашнім арештом
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Апеляційний суд Рівненської області відхилив клопотання прокуратури про взяття під варту прокурора Ігоря Чайку. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Суржук.
За її словами, до розгляду справи по суті в суді підозрюваний знаходитиметься під цілодобовим домашнім арештом.
“Прокуратура клопотала про зміну запобіжного заходу, зокрема, взяття під варту, але суд це прохання відхилив. І.Чайка і далі перебуватиме під домашнім арештом”, — зазначила Л.Суржук.
Як повідомляв УНН, прокурора Тернопільської області І.Чайку підозрюють у вбивстві мачухи та пораненні батька — екс-начальника поліції Рівненської області. Стрілянина сталася 1 квітня у райцентрі Дубні. У приватному будинку вбито адвоката Віту Шаблій та поранено В’ячеслава Чайку — екс-оцільника поліції Рівненщини. Головним підозрюваним слідчі вважають сина від першого шлюбу І.Чайки. Його за рішенням міського суду Рівного вже відсторонили від посади.
Нагадаємо, 5 квітня рівненська прокуратура оскаржила домашній арешт прокурора І.Чайки.