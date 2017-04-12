Тернопільський прокурор, підозрюваний у вбивстві мачухи і далі сидітиме під домашнім арештом

За її словами, до розгляду справи по суті в суді підозрюваний знаходитиметься під цілодобовим домашнім арештом.

“Прокуратура клопотала про зміну запобіжного заходу, зокрема, взяття під варту, але суд це прохання відхилив. І.Чайка і далі перебуватиме під домашнім арештом”, — зазначила Л.Суржук.

Як повідомляв УНН, прокурора Тернопільської області І.Чайку підозрюють у вбивстві мачухи та пораненні батька — екс-начальника поліції Рівненської області. Стрілянина сталася 1 квітня у райцентрі Дубні. У приватному будинку вбито адвоката Віту Шаблій та поранено В’ячеслава Чайку — екс-оцільника поліції Рівненщини. Головним підозрюваним слідчі вважають сина від першого шлюбу І.Чайки. Його за рішенням міського суду Рівного вже відсторонили від посади.

Нагадаємо, 5 квітня рівненська прокуратура оскаржила домашній арешт прокурора І.Чайки.