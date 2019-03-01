Тернопольское теплокоммунэнерго пыталось сделать закупку по завышенной цене
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Поркуратура Тернопольской области добилась отмены соглашения, заключенного между тернопольским теплокоммунэнерго и частным предприятием о поставке горюче-смазочных материалов по завышенной цене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
В конце прошлого года местная прокуратура подала иск в хозяйственный суд о признании незаконной сделки о закупке "Тернопольгортеплокоммунэнерго" горюче-смазочных материалов у одного из частных предприятий.
По мнению прокуратуры, в начале 2018 года между теплокоммунэнерго Тернополя и частным предприятием было заключено соглашение на поставку 95 тыс. л горюче-смазочных материалов за 2,244 млн грн.
В марте того же года дополнительным соглашением была повышена цена за единицу товаров и уменьшено количество, которое должна была получить теплокоммунэнерго. Прокуратура расценила это соглашение как незаконное, поскольку на момент его заключения наблюдалось снижение цены на горюче-смазочные материалы.
Решением хозяйственного суда Тернопольской области иск прокуратуры был удовлетворен, а соглашение признано недействительным.
Ранее УНН сообщал, что больше всего долгов за неуплаченные коммунальные услуги - во вновь коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".