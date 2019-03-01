Тернопольское теплокоммунэнерго пыталось сделать закупку по завышенной цене

В конце прошлого года местная прокуратура подала иск в хозяйственный суд о признании незаконной сделки о закупке "Тернопольгортеплокоммунэнерго" горюче-смазочных материалов у одного из частных предприятий.

По мнению прокуратуры, в начале 2018 года между теплокоммунэнерго Тернополя и частным предприятием было заключено соглашение на поставку 95 тыс. л горюче-смазочных материалов за 2,244 млн грн.

В марте того же года дополнительным соглашением была повышена цена за единицу товаров и уменьшено количество, которое должна была получить теплокоммунэнерго. Прокуратура расценила это соглашение как незаконное, поскольку на момент его заключения наблюдалось снижение цены на горюче-смазочные материалы.

Решением хозяйственного суда Тернопольской области иск прокуратуры был удовлетворен, а соглашение признано недействительным.

Ранее УНН сообщал, что больше всего долгов за неуплаченные коммунальные услуги - во вновь коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго".