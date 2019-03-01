Тернопільське теплокомуненерго намагалось зробити закупку за завищеною ціною

Наприкінці минулого року місцева прокуратура подала позов до господарського суду про визнання незаконною угоди про закупівлю "Тернопільміськтеплокомуненерго" паливно-мастильних матеріалів у одного з приватних підприємств.

На переконання прокуратури, на початку 2018 року між теплокомуненерго Тернополя та приватним підприємством було укладено угоду на постачання 95 тис. л паливно-мастильних матеріалів за 2,244 млн грн.

У березні того ж року додатковою угодою було підвищено ціну за одиницю товарів та зменшено кількість, яку мала отримати теплокомуненерго. Прокуратура розцінила цю угоду як незаконну, оскільки на момент її укладання спостерігалося зниження ціни на паливно-мастильні матеріали.

Рішенням господарського суду Тернопольської області позов прокуратури було задоволено, а угоду визнано недійсною.

Раніше УНН повідомляв, що більше всього боргів за несплачені комунальні послуги - у новоствореному комунальному підприємстві "Київтеплоенерго".