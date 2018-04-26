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Территория изменений: показали преобразование зоны отчуждения

Киев • УНН

 • 11683 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украине сняли видеоролик о том, как изменилась зона отчуждения, где 32 года назад произошла авария на ЧАЭС, в последние годы, превратившись на территорию изменений. Видео обнародовало Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.

Территория изменений: показали преобразование зоны отчуждения

"История оставляет память, но меняет отношение. Сегодня зона отчуждения выступает как территория возрождения природы, науки и технологического развития. Как изменилась зона отчуждения в последние годы, постепенно превратившись в настоящую территорию изменений", - говорится в подписи к видео.

Ролик обнародовал и Президент Украины Петр Пороршенко.

"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года. Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", - отметил Глава государства в Twitter.

Как отмечается, ролик создали при поддержке ООН в Украине, ЕБРР, Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" и МОО "Центр ПРИПЯТЬ.ком".

Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.

Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK

— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 квітня 2018 р.

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