Територія змін: показали перетворення зони відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні зняли відеоролик про те, як змінилася зона відчуження, де 32 роки тому сталася аварія на ЧАЕС, останніми роками, перетворившись на територію змін. Відео оприлюднило Державне агентство України з управління зоною відчуження, передає УНН.
"Історія залишає пам'ять, але змінює ставлення. Сьогодні зона відчуження постає як територія відродження природи, науки та технологічного розвитку. Як змінилася зона відчуження останніми роками, поступово перетворившись на справжню територію змін", - йдеться у підписі до відео.
Ролик оприлюднив і Президент України Петро Пороршенко.
"Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року. Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін", - зазначив Глава держави у Twitter.
Як зазначається, ролик створили за підтримки ООН в Україні, ЄБРР, Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" та МОО "Центр ПРИПЯТЬ.ком".
Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.
Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK