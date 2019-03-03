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Тереза Мэй получила условия по соглашению с ЕС от евроскептиков - СМИ

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Евроскептики-консерваторы в лице European Research Group (ERG, группы тори во главе со сторонником “жесткого” Brexit Джейкобом Рисом-Моггом) выдвинули британскому премьер-министру Терезе Мэй условия, которые она должна соблюсти для того, чтобы заручиться их поддержкой на голосовании в парламенте по одобрению сделки с Брюсселем о выходе Британии из ЕС. Об этом пишет газета The Times, передает УНН.

Согласно ее информации, восемь законодателей из ERG во главе с Биллом Кэшом подготовили документ, в котором подробно изложили требования, без выполнения которых они не поддержат заключенную Мэй сделку с ЕС по Brexit во время голосования в парламенте, которое запланировано на 12 марта. Предложения евроскептиков связаны со спорным вопросом вокруг “бэкстопа” в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

The Times указывает, что законодатели настаивают на “четко сформулированном, юридически подкрепленном положении, которое бы однозначно предопределило текст соглашения (о выходе Британии из ЕС)”. Сделка, по мнению евроскептиков, должна содержать “нечто большее, чем простое упоминание временного характера механизма „бэкстопа“, а также четкое описание действий Британии относительно британо-ирландской границы в случае провала торговых переговоров с Евросоюзом (выхода из Евросоюза без сделки)”.

Отмечается, что данные требования были подготовлены членами ERG совместно с заместителем председателя Демократической юнионистской партии (ДЮП) Найджелом Доддсом. Поддержка ERG и ДЮПов в парламенте обеспечит заключенному Мэй соглашению с Брюсселем победу на голосовании.

Напоминаем, в четверг, британский парламент поддержал план Мэй, который может задержать Brexit.

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