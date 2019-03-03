Тереза Мей отримала умови щодо угоди з ЄС від євроскептиків - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Євроскептики-консерватори в особі European Research Group (ERG, групи торі на чолі з прихильником “жорсткого” Brexit Джейкобом Рісом-Моггом) висунули британській прем’єр-міністресі Терезі Мей умови, яких вона повинна дотриматися для того, щоб заручитися їхньою підтримкою на голосуванні в парламенті щодо схвалення угоди з Брюсселем про вихід Британії з ЄС. Про це пише газета The Times, передає УНН.
За її інформацією, вісім законодавців з ERG на чолі з Біллом Кешом підготували документ, в якому докладно виклали вимоги, без виконання яких вони не підтримають укладену Мей угоду з ЄС щодо Brexit під час голосування в парламенті, яке заплановане на 12 березня. Пропозиції євроскептиків пов’язані зі спірним питанням навколо “бекстопу” в Північній Ірландії (режим підтримки перебування регіону в складі митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit).
The Times вказує, що законодавці наполягають на “чітко сформульованому, юридично підкріпленому положенні, яке б однозначно визначило текст угоди (про вихід Британії з ЄС)”. Угода, на думку євроскептиків, повинна містити “щось більше, ніж просте згадування тимчасового характеру механізму „бекстопу“, а також чіткий опис дій Британії щодо британо-ірландського кордону в разі провалу торгових переговорів з Євросоюзом (виходу з Євросоюзу без угоди)”.
Відзначається, що дані вимоги були підготовлені членами ERG спільно з заступником голови Демократичної юніоністської партії (ДЮП) Найджелом Доддсом. Підтримка ERG і ДЮПів в парламенті забезпечить укладеній Мей угоді з Брюсселем перемогу на голосуванні.
Нагадуємо, у четвер, британський парламент підтримав план Мей, який може затримати Brexit.