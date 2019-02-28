Британський парламент підтримав план Мей, який може затримати Brexit

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Британський парламент проголосував у середу, 27 лютого, на користь нової стратегії прем'єрки Терези Мей щодо Brexit, яка може привести до перенесення дати виходу королівства з ЄС. Депутати схвалили план з трьох пунктів, який дає прем'єрці більше часу для переговорів з Брюсселем. Якщо до 12 березня Мей не отримає у парламенті більшість для ратифікації угоди з Євросоюзом, в наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.