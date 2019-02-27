Франція і Німеччина готові на "відстрочку" Brexit

"Ми підтримаємо прохання про продовження, тільки якщо воно буде виправдано новим вибором британців. Але ми ні в якому разі не приймаємо продовження без чіткої мети", - сказав він журналістам.

У той же час канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній прес-конференції заявила, що, якщо Лондону потрібно буде більше часу на врегулювання всіх питань по Brexit, то воно буде надано.

"Якщо Великобританії потрібно трохи більше часу, то ми, зрозуміло, не будемо цьому опиратися", - сказала вона.

Нагадаємо, 26 січня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що запропонує депутатам британського парламенту проголосувати за перенесення Brexit, якщо до 12 березня вони не схвалять угоду про вихід королівства.