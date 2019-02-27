Франция и Германия готовы на “отсрочку” Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Эммануэль Макрон заявил, что Франция не даст Великобритании больше времени на Brexit, если у нее не будет “четкой цели”, основанной на “новом выборе” британцев. Об этом он заявил в среду, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже, передаёт УНН со ссылкой на The Independent.
“Мы поддержим просьбу о продлении, только если оно будет оправданно новым выбором британцев. Но мы ни в коем случае не принимаем продление без четкой цели”, — сказал он журналистам.
В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявила, что, если Лондону нужно будет больше времени на урегулирование всех вопросов по Brexit, то оно будет предоставлено.
"Если Великобритании нужно немного больше времени, то мы, разумеется, не будем этому противиться", — сказала она.
Напомним, 26 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам британского парламента проголосовать за перенос Brexit, если до 12 марта они не одобрят соглашение о выходе королевства