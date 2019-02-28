Британский парламент поддержал план Мэй, который может отсрочить Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Британский парламент проголосовал в среду, 27 февраля, в пользу новой стратегии премьера Терезы Мэй о Brexit, которая может привести к переносу даты выхода королевства с ЕС. Депутаты одобрили план из трех пунктов, который дает премьеру больше времени для переговоров с Брюсселем. Если до 12 марта Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения с Евросоюзом, в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или переноса Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В частности, парламент отклонил предложение оппозиционной Лейбористской партии по "мягкому" выходу страны из Евросоюза. Большинство депутатов нижней палаты парламента высказались против этого, сообщает агентство dpa. Лейбористы предлагали чтобы после Brexit Великобритания осталась в таможенном союзе и едином рынке с ЕС. После провала голосования по их предложению лейбористы раз заявили, что предлагают провести второй референдум по выходу страны из ЕС.
"Лейбористы выдвинут или поддержат поправку о проведении народного голосования, чтобы предотвратить разрушительному Brexit тори", - написал в Twitter представитель партии Кейр Стармер.
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Также на голосование была вынесения поправка Национальной партии Шотландии (SNP) о том, что Великобритания в коем случае не должна выходить из блока без соглашения, но ее также не поддержали. Парламент также рассмотреть другие предложения по Brexit, в частности, по обеспечению прав граждан ЕС в Великобритании после Brexit договору или без нее. Также на голосование вынесено инициатива о переносе даты Brexit.
Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта. Стороны до сих пор не утвердили соглашение об отношениях после выхода Великобритании из ЕС. Если ее не одобрят, то произойдет так называемый "жесткий Brexit", который, как опасаются, может вызвать большой хаос как в Великобритании, так и в ЕС.
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Как сообщал УНН, ранее Мэй заявила о возможности переноса Brexit