Британский парламент поддержал план Мэй, который может отсрочить Brexit

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Британский парламент проголосовал в среду, 27 февраля, в пользу новой стратегии премьера Терезы Мэй о Brexit, которая может привести к переносу даты выхода королевства с ЕС. Депутаты одобрили план из трех пунктов, который дает премьеру больше времени для переговоров с Брюсселем. Если до 12 марта Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения с Евросоюзом, в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или переноса Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.