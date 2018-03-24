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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17816 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22912 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 68437 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76859 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102180 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116602 просмотра

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Теракт в супермаркете Франции: следователи нашли три самодельных взрывчатки

Теракт в супермаркете Франции: следователи нашли три самодельных взрывчатки

Киев  •  УНН

 • 9220 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Французские следователи в субботу обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете города Треб, где накануне произошла перестрелка с захватом заложников, передает УНН со ссылкой на DW.

Кроме самодельных взрывных устройств, на месте преступления обнаружили пистолет и охотничий нож.

Также французские СМИ сообщают, что во время обыска в доме нападавшего следователи обнаружили написанные от руки записки, которые позволяют предположить его связь с террористической группировкой "Исламское государство". Смысл написанного довольно запутанный, но, как говорится, он напоминает завещание.

В деле двое задержанных. Так, в ночь на субботу правоохранители задержали несовершеннолетнего друга злоумышленника. Следователи, в частности, пытаются выяснить, действовал ли онсамостоятельно. Суть предъявленных обвинений задержанному подростку неизвестна. Ранее в пятницу под стражу взяли женщину из окружения террориста.

Напомним, в результате теракта в коммуне Треб на юге Франции погибли три человека, еще 16 были ранены. Злоумышленник сначала открыл огонь по полицейским, а затем скрывался в супермаркете, захватив там восемь заложников. Позже его застрелила полиция.

Как сообщал УНН, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на супермаркет во Франции.

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