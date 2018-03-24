Теракт у супермаркеті Франції: слідчі знайшли три саморобні вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Французькі слідчі у суботу виявили три саморобні вибухові пристрої у супермаркеті міста Треб, де напередодні сталася стрілянина із захопленням заручників, передає УНН з посиланням на DW.
Окрім саморобних вибухових пристроїв, на місці злочину виявили пістолет і мисливський ніж.
Також французькі ЗМІ повідомляють, що під час обшуку в будинку нападника слідчі виявили написані від руки записки, які дозволяють припустити його зв’язок з терористичним угрупованням “Ісламська держава”. Зміст написаного доволі заплутаний, але, як зазначається, він нагадує заповіт.
У справі наразі двоє затриманих. Так, у ніч на суботу правоохоронці затримали неповнолітнього друга нападника. Слідчі, зокрема, намагаються з’ясувати, чи діяв нападник самостійно. Яка суть пред’явлених звинувачень затриманому підлітку, також невідомо. Раніше в п’ятницю під варту взяли жінку з оточення терориста.
Нагадаємо, в результаті теракту в комуні Треб на півдні Франції загинули три людини, ще 16 були поранені. Нападник спершу відкрив вогонь по поліцейських, а потім переховувався у супермаркеті, захопивши там вісьмох заручників. Пізніше його застрелила поліція.
Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на супермаркет у Франції.