Теракт в Еленовке: Рувин сообщил, что эксперты установили, какой тип оружия использовал враг

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«Мы закончили экспертизу, которая касается Еленовки, где было использовано, по выводам наших экспертов, огнеметное оружие, в результате которого погибло большое количество наших военнослужащих», - сообщил Рувин.

Напомним

Взрыв в помещении, где содержались военнопленные, прогремел в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Тогда от действий врага погибли более 50 защитников Азовстали, которые находились в плену, еще десятки получили ранения. Российская сторона до сих пор не предоставляет информацию о событиях, на территорию не допускаются международные представители.

Добавим

КНИИСЭ проводит исследованиями оружия, которое враг применяет в Украине. По словам Рувина, враг часто применяет запрещенные виды вооружения, в частности следы использования таких типов вооружения зафиксированы специалистами Института в Гостомеле, Буче, Ирпене и Бородянке, а также Краматорске и Мариуполе. Речь идет об использовании огнеметного оружия, кассетных боеприпасов к системе «Смерч», противопехотных мин и мин другого назначения.

«И это все использовалось как раз непосредственно российскими войсками. Мы их все исследовали», - добавил Рувин.

Результаты исследований переданы в Международный уголовный суд, с которым Институт находится на постоянном контакте и сотрудничает.

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