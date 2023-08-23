Теракт в Еленовке: Рувин сообщил, что эксперты установили, какой тип оружия использовал враг
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) завершил экспертизу по теракту в Еленовке Донецкой области в 2022 году. Как сообщил Радио Свобода директор Института Александр Рувин, враг использовал огнеметное оружие, пишет УНН.
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«Мы закончили экспертизу, которая касается Еленовки, где было использовано, по выводам наших экспертов, огнеметное оружие, в результате которого погибло большое количество наших военнослужащих», - сообщил Рувин.
Напомним
Взрыв в помещении, где содержались военнопленные, прогремел в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Тогда от действий врага погибли более 50 защитников Азовстали, которые находились в плену, еще десятки получили ранения. Российская сторона до сих пор не предоставляет информацию о событиях, на территорию не допускаются международные представители.
Добавим
КНИИСЭ проводит исследованиями оружия, которое враг применяет в Украине. По словам Рувина, враг часто применяет запрещенные виды вооружения, в частности следы использования таких типов вооружения зафиксированы специалистами Института в Гостомеле, Буче, Ирпене и Бородянке, а также Краматорске и Мариуполе. Речь идет об использовании огнеметного оружия, кассетных боеприпасов к системе «Смерч», противопехотных мин и мин другого назначения.
«И это все использовалось как раз непосредственно российскими войсками. Мы их все исследовали», - добавил Рувин.
Результаты исследований переданы в Международный уголовный суд, с которым Институт находится на постоянном контакте и сотрудничает.
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