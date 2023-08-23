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Теракт в Еленовке: Рувин сообщил, что эксперты установили, какой тип оружия использовал враг

Киев • УНН

 • 4368974 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) завершил экспертизу по теракту в Еленовке Донецкой области в 2022 году. Как сообщил Радио Свобода директор Института Александр Рувин, враг использовал огнеметное оружие, пишет УНН.

Цитата

«Мы закончили экспертизу, которая касается Еленовки, где было использовано, по выводам наших экспертов, огнеметное оружие, в результате которого погибло большое количество наших военнослужащих», - сообщил Рувин.

Напомним

Взрыв в помещении, где содержались военнопленные, прогремел в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Тогда от действий врага погибли более 50 защитников Азовстали, которые находились в плену, еще десятки получили ранения. Российская сторона до сих пор не предоставляет информацию о событиях, на территорию не допускаются международные представители.

Добавим

КНИИСЭ проводит исследованиями оружия, которое враг применяет в Украине. По словам Рувина, враг часто применяет запрещенные виды вооружения, в частности следы использования таких типов вооружения зафиксированы специалистами Института в Гостомеле, Буче, Ирпене и Бородянке, а также Краматорске и Мариуполе. Речь идет об использовании огнеметного оружия, кассетных боеприпасов к системе «Смерч», противопехотных мин и мин другого назначения.

«И это все использовалось как раз непосредственно российскими войсками. Мы их все исследовали», - добавил Рувин.

Результаты исследований переданы в Международный уголовный суд, с которым Институт находится на постоянном контакте и сотрудничает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспертизы КНИИСЭ будут основным доказательством в расследовании преступлений россии против Украины в МУС - Рувин

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